Служебный пес помог раскрыть преступление

6 Нояб. 11:43 2018-11-06T12:04:18+03:00

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В Алтайском крае служебный пес Хард помог раскрыть преступление по «горячим» следам.

На днях в Бийске произошла кража. Один из предпринимателей, занимающийся приемкой металла сообщил, что ночью в помещение пункта кто-то проник. На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники МУ МВД России «Бийское» вместе со служебным псом.

- Уже на месте стало известно, что злоумышленник отогнул створку металлических ворот, проник в бокс и украл оттуда электроинструмент, три электрических самовара и двенадцать килограммов лома меди, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

За дело взялся кинолог со служебной собакой. Пес Хард обнаружил свежий след и пошел по нему в сторону частного сектора. Ему хватило часа, чтобы найти злоумышленников. Причем по пути пришлось преодолеть сложные участки, но Хард справился. Полицейские обнаружили все похищенное имущество.

По факта кражи завели уголовное дело. Подозреваемого взяли под арест.