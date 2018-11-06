Сергей Никулин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Алтайском крае и республике Алтай

6 Нояб. 10:59 2018-11-06T10:59:09+03:00

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Сергей Никулин с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Алтайском крае и республике Алтай в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионах.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Сергей Никулин родился в с. Новоярки Алтайского края. Окончил Армавирский военный авиационный институт, а также Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В банковском секторе – с 2001 года. В Группу ВТБ пришел в 2005 году на должность начальника отдела кредитования малого бизнеса.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионах. Сергей Никулин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.