2018-11-06T11:03:12+03:00
Общество

Несколько сотен машин боролись со снегом в Алтайском крае

Непогода пришла в регион в прошлую пятницу
Дарья САВЕНКО
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Непогода пришла в регион в прошлую пятницуНепогода пришла в регион в прошлую пятницуФото: Дарья САВЕНКО
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Гололед и метель не прекращаются в Алтайском крае с прошлой пятницы, 2 октября. На борьбу со снежными заносами на дороги ежедневно выходило от 230 до 270 единиц техники.

– На дорогах краевого значения основные силы по ликвидации последствий непогоды работали в северо-западной, центральной и северо-восточной зонах региона. Также, в круглосуточном режиме действовали на федеральных трассах, – отмечают в Алтайавтодоре.

Помимо этого, израсходовано за эти дни более 4 тонн песчано-соляной смеси.

Для постоянного мониторинга ситуации на дорогах используется современный модуль прогнозирования на основе 11 метеокомплексов, установленных на краевых дорогах. Данные метеостанций находятся в открытом доступе на сайте Алтайавтодора.

Отметим, что из Барнаула за прошедшие сутки, 5 ноября, вывезли 3 318 кубометров снега. На городских улицах работало 85 единиц снегоуборочной техники. Из них утром во вторник на уборку вышли 68 единиц.

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