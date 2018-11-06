2018-11-06T10:42:39+03:00
Происшествия

Грузовик у «Марии-Ра» насмерть задавил женщину

Водитель двигался задним ходом для разгрузки товара
САПОЖКОВА Александра
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"Мария - Ра""Мария - Ра"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Водитель грузовика пойдет под суд за гибель женщины.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в сентябре этого года водитель двигался задним ходом к магазину «Мария - Ра» по улице Челюскинцев, 69, для разгрузки товара.

- Он не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина получила закрытую травму живота и раны на лице, отчего и скончалась, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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