В Барнауле запретили съезжать по опасному спуску около СИЗО

6 Нояб. 10:31 2018-11-06T10:31:10+03:00

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Со вторника, 6 ноября, в краевой столице запретили въезд транспорта на участке проезда Канатного в Барнауле. В ближайшее время от дома №97 до дома №114 установят дорожные знаки «Въезд запрещен» (схема).

По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, эта мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период.

Отметим, что участок, где ограничили въезд является опасным – там крутой подъем (спуск). В межсезонье дорогу сильно размывает, а зимой она покрывается ледяной корочкой, поэтому водители иногда не могут справиться с управлением.

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