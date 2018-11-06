2018-11-06T10:17:21+03:00
Общество

Слет студенческих отрядов Алтайского края пройдет 6 ноября

САПОЖКОВА Александра
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Студотряды Алтайского краяСтудотряды Алтайского краяФото: Олег УКЛАДОВ
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Слет студотрядов Алтайского края, посвященный закрытию третьего трудового семестра, пройдет 6 ноября в барнаульском ДК моторостроителей.

Как сообщили в управлении спорта и молодежной политики региона, на мероприятии подведут итоги ежегодного конкурса на звания «Лучший студенческий педагогический отряд», «Лучший студенческий отряд проводников», «Лучший студенческий строительный отряд. Нововведением станет объявление лучшего отряда сервисного направления.

Также в программе выступления коллективов студотрядов, ветеранов движения; награждение лучших бойцов по итогам летнего трудового семестра.

Отмечается, что в слете примут участие более тысячи человек. Помимо бойцов студотрядов и ветеранов движения, это руководители учебных заведений, работодатели, общественные деятели, представители краевого правительства, администрации Барнаула, Алтайского Заксобрания, Барнаульской городской Думы.

Начало в 18 часов.

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