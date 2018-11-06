2018-11-06T09:41:06+03:00
Общество

Алтайский край стал третьим по вводу жилья в Сибири

САПОЖКОВА Александра
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Алтайский край стал третьим по вводу жилья в СибириАлтайский край стал третьим по вводу жилья в СибириФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край занял третье место по вводу жилья в Сибири.

По данным Новосибирскстата, с начала этого года и по сентябрь в нашем регионе ввели 565,5 тысяч квадратных метров. Второе место занимает Красноярский край (628,1 тыс. кв. м.), а лидирует Новосибирская область (938,2 тыс. кв. м.).

Но Алтайский край стал лидером по другому показателю – по росту ввода по сравнению с прошлым годом. Так, по сравнению с январем – сентябрем 2017 года рост составил 149,2 процента. Второе место у Республики Алтай (112,1%), у Томской области - третье (109,4%).

- Всего в январе – сентябре этого года в Сибирском федеральном округе введено 4 млн. квадратных метров площади, что на 7,2 процента меньше, чем за этот же период прошлого года. Около четверти всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область, - отметили в Новосибирскстате.

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