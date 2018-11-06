2018-11-06T08:25:07+03:00
Политика

В Алтайском крае сменится руководитель исполкома «Единой России»

САПОЖКОВА Александра
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Денис Голобородько. Фото с сайта АКЗСДенис Голобородько. Фото с сайта АКЗС
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Исполком алтайского отделения партии «Единая Россия» возглавит 25-летний Денис Голобородько.

Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на свои источники, смена руководства пройдет уже на это неделе. Голобородько займет место Андрея Клюзова, который находился на посту с 2016 года.

Денис Голобородько с 2012 года является членом Молодежного парламента края, с 2015 года – заместителем председателя. Был избран депутатом по краевому партийному списку «Единой России». Член комитета по местному самоуправлению в Алтайском Законодательном собрании. С декабря прошлого года в Палате молодых законодателей при Совете федерации представляет Алтайский край.

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