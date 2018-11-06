Более трех кубометров снега вывезли с дорог Барнаула за прошедшие сутки

6 Нояб. 08:24 2018-11-06T09:45:13+03:00

Работа в этом направлении продолжается

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За прошедшие сутки, 5 ноября, с территории Барнаула силами «Автодорстроя» было вывезено 3318 кубометров снега. Большую часть вывезли во время ночной смены.

Как сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы, проезжую часть обработали противогололедными реагентами. В общей сложности на это ушло 342 тонны песчано-соляной смеси.

- На городских улицах работало 85 единиц снегоуборочной техники, - уточняют в мэрии.

Из них сегодняшним утром на уборку вышли 68 единиц. Спецтехника очищает от снега основные магистрали, проводят прометание тротуаров. На вывозе снега задействованы 20 самосвалов.

Помимо спецтехники, на улицах города работают и дворники. Всего 84 человека и еще 35 грузчиков.

На данный момент снегоуборочная техника занята на улице Малахова, Попова, Северо-Западной, 2-й Северо-Западной, Георгия Исакова, Путиловской, Чудненко, Шевченко и других. В связи с этим водителей призывают быть особенно осторожными на дороге. Соблюдать скоростной режим и дистанцию.