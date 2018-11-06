2018-11-06T07:04:49+03:00
Общество

Прямая линия, посвященная материнскому капиталу, пройдет 15 ноября

САПОЖКОВА Александра
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Прямая линия, посвященная материнскому капиталу, пройдет 15 ноябряПрямая линия, посвященная материнскому капиталу, пройдет 15 ноябряФото: Анастасия ОСИПОВА
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Ежемесячную «прямую линию» проведут в четверг, 15 ноября, в отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю.

Как сообщили в администрации Барнаула, жители региона смогут задать вопросы, связанные с получением сертификата на материнский капитал. Ответы даст начальник отдела социальных выплат краевого пенсионного ведомства Яна Позднякова.

В частности, можно спросить, как получить сертификат, как лучше всего распорядиться средствами, как оформить документы на ежемесячную выплату.

Прямая линия пройдет с 10 до 11 часов. Звоните по телефону 8 (3852) 399 800.

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