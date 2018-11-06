2018-11-06T07:03:39+03:00
Общество

Погода на 6 ноября 2018 года в Алтайском крае: метель и гололед

Синоптики рассказали о погоде на 6 ноября 2018 года в Алтайском крае
Дарья САВЕНКО
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Синоптики рассказали о погоде на 6 ноября 2018 года в Алтайском краеСиноптики рассказали о погоде на 6 ноября 2018 года в Алтайском краеФото: Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 6 ноября 2018 года, в Алтайском крае ожидается метель, мокрый снег и гололед.

Как сообщают синоптики, сегодня в большинстве районов края осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами в восточных районах сильные осадки, гололедные явления, метель. Ветер юго-западный, 6-11 м/с в южных и восточных районах порывы до 15-20 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 0...+5 градусов.

В Барнауле осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Столбик термометра в краевой столице поднимется до +1...+3 градусов.

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