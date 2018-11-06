2018-11-06T17:07:13+03:00
Происшествия

Пилорама горела в Алтайском крае

Тушение продолжалось два часа
Анна СЕМИНА
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ПилорамаПилорамаФото: Анна СЕМИНА
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Возгорание на пилораме произошло в Алтайском крае в понедельник, 5 ноября.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, пожар произошел в Первомайском районе.

- Звонок на пульт дежурного поступил в 20.10 по местному времени. На ликвидацию возгорания было направлено шесть единиц техники и 16 человек личного состава, - рассказывают в ведомстве.

В 21.30 пожар был локализован, а в 22.17 полностью ликвидирован.

Помимо этого накануне пожар произошел в сушилке подсолнечника в Усть-Калманском районе. На его тушение направляли пять человек личного состава и две единицы техники. О возгорании стало известно в 18.45 местного времени. Спустя 15 минут оно было полностью устранено.

Всего же по данным ведомства за последние сутки в Алтайском крае произошло десять техногенных пожаров. Горели многоквартирные жилые дома в Барнауле и Бийске, гостевой дом в Михайловском районе, автомобиль, бани и многое другое. На тушении задействовали 99 человек личного состава и 33 единицы техники.

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