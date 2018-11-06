2018-11-06T08:59:11+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула лишилась 200 тысяч рублей при продаже квартиры

Женщина стала жертвой распространенной мошеннической схемы
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула потеряла 200 тысяч рублей, пытаясь продать квартиру в соседнем регионе. После того, как она разместила объявление о продаже, ей позвонила мошенница под видом потенциального покупателя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, позвонившая женщина сказала продавцу, что желает купить квартиру и готова внести задаток. Для перевода необходимой суммы она попросила продавца пройти к банкомату и уже там выполнить ряд манипуляций. Доверчивая женщина поверила незнакомке и выполнила все ее указания. В итоге она подключила «мобильный банк» к чужому мобильному номеру телефона. В результате с ее счета было списано 200 тысяч рублей.

Полицейские уже установили, что абонентский номер, на который были переведены деньги, зарегистрирован в Челябинской области.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции вновь напоминают жителям Алтайского края быть внимательными при совершении различных сделок в Интернете.

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