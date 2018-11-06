Энергетики назвали самые проблемные управляющие организации Барнаула

6 Нояб. 06:12 2018-11-06T06:12:56+03:00

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Жители 193 барнаульских домов имеют дело с управляющими организациями, которые накопили долги за уже потребленные тепло и горячую воду. Общая сумма их задолженности перед энергетиками составляет 85,1 млн рублей. Для сравнения, это почти третья часть средств, потраченных СГК в этом году на ремонт ветхих тепловых сетей.

По итогам прошедших трех кварталов 2018 года, наиболее проблемной в работе Сибирская генерирующая компания признала «УК Барнаул», которая перечислила за полученные тепло и горячую воду всего 64,8% от начисленной суммы. Хочется отметить, что в конце октября данная компания была признана банкротом по заявлению теплосетевого подразделения СГК – Барнаульской теплосетевой компании.

На втором месте в списке аутсайдеров «УК Трест», оплатившая всего 65,7% начислений, на третьем – «ЕТРО», носившая ранее название ООО «Трест», с уровнем собираемости платежей в 71,6%.

Традиционно в список ненадежных партнеров попали УК «Наследие», называвшаяся ранее «Старый Барнаул», УК «Столица», УЖК «Лесной», УК «Взлетная (ранее носила название УК «Дирекция коммунального хозяйства»), УК «Проспект», УК «Ренессанс», УК «Индустриальная», «Жилсервис».

Не менее остро проблема неоплаты полученных коммунальных ресурсов стоит у ТСЖ. Причем некоторые ТСЖ также, как и управляющие организации, сохраняют стабильные позиции в рейтинге недобросовестных партнеров из периода в период. Например, ТСЖ «Дом-4», «Монолит плюс», «Гранит», «Восток» и «Успех», ТСЖ «Кристалл», ТСЖ-106.

- Цель составления антирейтинга – показать насколько действующая компания или компания, которую жители только планируют привлечь к работе в своем доме, надежна и эффективна, - говорит Игорь Холодков, директор теплосбытового подразделения СГК в Барнауле. - Практика показывает, что сами горожане добросовестно перечисляют плату за горячую воду и отопление, однако ряд компаний антирейтинга не перечисляли или не полностью перечисляли в адрес ресурсоснабжающей организации денежные средства за поставленные ресурсы. Подобные действия исполнителей коммунальных услуг нарушают действующее законодательство и осложняют организацию прохождения осенне-зимнего периода на предприятиях СГК.