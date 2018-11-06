2018-11-06T06:31:41+03:00
Общество

Барнаульцев призывают остерегаться сосулек

Они могут упасть с крыш
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Фото Алексея ИвановаФото Алексея Иванова
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В Алтайском крае, и в Барнауле в частности, продолжается снегопад, при этом температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки. В связи с этим повышается риск падения сосулек и схода снега с крыш зданий.

В комитете жилищно-коммунального хозяйства Барнаула предупреждают горожан об опасности и призывают соблюдать меры предосторожности.

На официальном сайте краевого центра опубликовано несколько правил, которые помогут избежать несчастья.

В частности горожан призывают при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах. Не игнорировать ограждения и предупреждающие об опасности аншлаги в местах возможного схода снежных масс, наледи и падении сосулек с крыш общественных зданий и многоквартирных домов.

Барнаульцам и гостям города напоминают, что нельзя ставить коляски с детьми под крыши, с которых возможен сход снега и падение сосулек. Не следует также оставлять автомобили вблизи зданий и домов на крышах, которых видны скопления снежных масс, наледь и сосульки.

В комитете ЖКХ напоминают, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому такие места фасадов домов бывают особенно опасны.

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