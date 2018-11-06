Более чем на сутки задерживается вылет самолета «Барнаул – Томск»

6 Нояб. 05:42 2018-11-06T05:42:30+03:00

Также из-за метеоусловий были задержаны рейсы из Барнаула в Москву и Иркутск

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Пассажиры рейса «Барнаул – Томск» уже более суток не могут вылететь из столицы Алтайского края из-за сложный погодных условий. Также существенно были задержаны самолеты на Москву и Иркутск.

Как рассказала представитель авиапредприятия «Алтай» Юлия Шлыкова, рейс на «Томск» должен был отправиться накануне, 5 ноября, в 8 часов 10 минут. По состоянию на 9 часов 30 минут 6 ноября самолет по-прежнему находился в аэропорту им. Г.С. Титова. В авиапредприятии заверили, что в настоящее время самолет готовится к вылету.

Вылет самолета «Барнаул – Москва», который должен был отправиться 5 ноября в 19 часов 45 минут, перенесли на утро 6 ноября. В итоге он вылетел в 8 часов 6 минут.

Также пришлось задержать рейс «Барнаул – Иркутск». Самолет должен был вылететь из краевого центра 5 ноября в 14 часов. По факту отправка рейса состоялась в 0 часов 55 минут 6 ноября.

Все рейсы были задержаны из-за сложный метеоусловий.