2018-11-06T05:42:30+03:00
Общество

Более чем на сутки задерживается вылет самолета «Барнаул – Томск»

Также из-за метеоусловий были задержаны рейсы из Барнаула в Москву и Иркутск
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пассажиры рейса «БарнаулТомск» уже более суток не могут вылететь из столицы Алтайского края из-за сложный погодных условий. Также существенно были задержаны самолеты на Москву и Иркутск.

Как рассказала представитель авиапредприятия «Алтай» Юлия Шлыкова, рейс на «Томск» должен был отправиться накануне, 5 ноября, в 8 часов 10 минут. По состоянию на 9 часов 30 минут 6 ноября самолет по-прежнему находился в аэропорту им. Г.С. Титова. В авиапредприятии заверили, что в настоящее время самолет готовится к вылету.

Вылет самолета «Барнаул – Москва», который должен был отправиться 5 ноября в 19 часов 45 минут, перенесли на утро 6 ноября. В итоге он вылетел в 8 часов 6 минут.

Также пришлось задержать рейс «Барнаул – Иркутск». Самолет должен был вылететь из краевого центра 5 ноября в 14 часов. По факту отправка рейса состоялась в 0 часов 55 минут 6 ноября.

Все рейсы были задержаны из-за сложный метеоусловий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле