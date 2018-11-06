2018-11-06T04:21:37+03:00
Происшествия

После коммунальной аварии барнаульцы на семь часов остались без тепла и горячей воды

А на дороге образовалась огромная яма
САПОЖКОВА Александра
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Порыв тепломагистрали произошел накануне 5 ноября в 17 часов в Барнауле в районе улиц Островского – Исакова. В результате на дороге образовался огромный провал, а жильцы более 80 домов остались без тепла и горячей воды.

На ликвидацию последствий коммунальной аварии привлекались 16 единиц техники и 24 человека. Тепло и горячую воду в полном объёме дали 6 ноября в 00.40, спустя семь часов после аварии, - передают «Вести – Алтай».

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– Три месяца ковырялись с это площадью. Грязь везде развезли только. Так ничего и не доделав... И до кучи эта яма, – написал Константин Стрельников в паблике "Баранул 22" (подробнее).

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