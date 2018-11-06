Алексей Смертин принял участие в легендарном нью-йоркском марафоне

6 Нояб. 03:41 2018-11-06T03:42:17+03:00

Он преодолел его за 3 часа 9 минут

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Известный алтайский футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин на днях принял участие в легендарном нью-йоркском марафоне.

Забег состоялся в воскресенье,4 ноября. Вместе с Алексеем на старт вышли более 50 тысяч человек. Это были бегуны из 140 стран.

- Нью-Йоркский марафон — самый массовый и по числу участников, и по количеству зрителей. При этом трасса непростая: участники преодолевают несколько затяжных подъемов, - сообщает пресс-служба управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

В итоге лучшее время показал представитель Эфиопии Десис Лелиса. Он пришел к финишу за 2 часа 5 минут 59 секунд. 43-летний председатель Алтайской краевой федерации футбола Алексей Смертин завершил гонку за 3 часа 9 минут 35 секунд.

Однако сам Смертин остался недоволен своим временем.

- Классный марафон! 3:09. Долго. Жуткие очереди в закусочной в Бронксе, - отшутился он на своей странице в Instagram.