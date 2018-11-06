2018-11-06T03:42:17+03:00
Спорт

Алексей Смертин принял участие в легендарном нью-йоркском марафоне

Он преодолел его за 3 часа 9 минут
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Алексей Смертин после марафонаАлексей Смертин после марафонаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Известный алтайский футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин на днях принял участие в легендарном нью-йоркском марафоне.

Забег состоялся в воскресенье,4 ноября. Вместе с Алексеем на старт вышли более 50 тысяч человек. Это были бегуны из 140 стран.

- Нью-Йоркский марафон — самый массовый и по числу участников, и по количеству зрителей. При этом трасса непростая: участники преодолевают несколько затяжных подъемов, - сообщает пресс-служба управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

В итоге лучшее время показал представитель Эфиопии Десис Лелиса. Он пришел к финишу за 2 часа 5 минут 59 секунд. 43-летний председатель Алтайской краевой федерации футбола Алексей Смертин завершил гонку за 3 часа 9 минут 35 секунд.

Однако сам Смертин остался недоволен своим временем.

- Классный марафон! 3:09. Долго. Жуткие очереди в закусочной в Бронксе, - отшутился он на своей странице в Instagram.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле