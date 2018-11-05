2018-11-05T18:38:36+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение ВАЗ-2106 и Кia произошло в Барнауле

Водителя «Жигулей» увезли на «скорой» в городскую больницу №1
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Наряду с новыми сообщениями о слетевших машинах и автобусах на алтайских трассах, не все спокойно в Барнауле. На Павловском тракте лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2106 и Kia.

Об этом дорожно-транспортном происшествии пишут очевидцы в сообществе «Инцидент-Барнаул». Известно, что автомобили столкнулись на Павловском тракте за постом ГАИ, напротив заправки «Газпром».

Свидетели аварии сообщают, что водителя «Жигулей» увезли на «скорой помощи» в городскую больницу №1. Предположительно, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, по другой информации ему стало плохо за рулем. Оба автомобиля получили значительные повреждения.

Более подробной информации о произошедшем дорожно-транспортном происшествии пока не поступало. Также пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший в настоящее время.

Тем временем в Госавтоинспекции Алтайского края обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

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