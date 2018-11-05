Более 50 ДТП произошло в Алтайском крае только за одни сутки

5 Нояб. 15:34 2018-11-05T15:34:15+03:00

В одной из аварий есть погибший, также 8 человек получили ранения

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Более 50 дорожно-транспортных происшествий произошло в Алтайском крае за минувшие сутки, 4 ноября. В одной из аварий погиб человек. Также известно о восьми пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, из всей массы аварий, произошедших в минувшие сутки – 28 ДТП – это столкновение транспортных средств, 15 ДТП – наезд на препятствие, 10 ДТП – наезд на стоящее транспортное средство.

Только 4 ноября за безопасностью дорожного движения в регионе следили 280 сотрудников Госавтоинспекции в составе 121 экипажа дорожно-патрульной службы. Сотрудниками ГИБДД за минувшие сутки было составлено 886 административных материалов за грубые нарушения правил дорожного движения.

В связи с ухудшением погодных условий в Госавтоинспекции Алтайского края обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.