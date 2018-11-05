Огромная яма образовалась в Барнауле после провала асфальта
Большая яма образовалась на оживленном перекрестке в Барнауле после провала асфальта. В настоящее время место ЧП предусмотрительно огородили.
Об инциденте написали очевидцы в сообществе «Barnaul22». Горожане активно обсуждаю версии, из-за чего мог провалиться асфальт в комментариях к сообщению.
– Три месяца ковырялись с это площадью. Грязь везде развезли только. Так ничего и не доделав... И до кучи эта яма, – написал Константин Стрельников.
– Там летом асфальт новый положили, этого и следовало ожидать. Не перерыли, так сам провалился, – написал Дмитрий Уколов.
– Это стабильность провалилась. Всё в порядке, – грустно пошутил Никита Храменков.
Официальной информации по поводу того,что стало причиной провала асфальта и как быстро устранят образовавшуюся яму, пока не поступало.
Жительница Барнаула Мария Медведникова написала, что на улице Георгия Исакова нет отопления и горячей воды.