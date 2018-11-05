2018-11-06T09:44:29+03:00
Происшествия

Огромная яма образовалась в Барнауле после провала асфальта

ЧП произошло на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Огромная яма образовалась в Барнауле после провала асфальтаОгромная яма образовалась в Барнауле после провала асфальтаФото: со страницы vk.com/barneos22
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Большая яма образовалась на оживленном перекрестке в Барнауле после провала асфальта. В настоящее время место ЧП предусмотрительно огородили.

Об инциденте написали очевидцы в сообществе «Barnaul22». Горожане активно обсуждаю версии, из-за чего мог провалиться асфальт в комментариях к сообщению.

– Три месяца ковырялись с это площадью. Грязь везде развезли только. Так ничего и не доделав... И до кучи эта яма, – написал Константин Стрельников.

– Там летом асфальт новый положили, этого и следовало ожидать. Не перерыли, так сам провалился, – написал Дмитрий Уколов.

– Это стабильность провалилась. Всё в порядке, – грустно пошутил Никита Храменков.

Официальной информации по поводу того,что стало причиной провала асфальта и как быстро устранят образовавшуюся яму, пока не поступало.

Жительница Барнаула Мария Медведникова написала, что на улице Георгия Исакова нет отопления и горячей воды.

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