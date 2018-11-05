Барнаульцев приглашают принять участие в «географическом диктанте»

5 Нояб. 11:33 2018-11-05T11:36:54+03:00

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Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» пройдет в Барнауле 11 ноября. Мероприятие состоится на базе Алтайского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба классического вуза, традиционную акцию проводит русское географическое общество. Основная цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Принять участие в «географическом диктанте» смогут все желающие.

Известно, что диктант состоит из 30 вопрос, на которые необходимо ответить за 45 минут. Задания будет читать ведущий, параллельно на экране будет появляться иллюстрация с подсказкой.

В Барнауле «Географический диктант – 2018» пройдет на базе географического факультета Алтайского государственного университета.

Желающие принять участие в акции с собой должны иметь авторучку и документ, удостоверяющий личность для входа в корпус АлтГУ и прохода на площадку проведения диктанта.