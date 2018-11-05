2018-11-05T10:19:03+03:00
Происшествия

Полицейские устроили в Барнауле погоню за автомобилем ВАЗ-2105

В итоге водителю «пятерки» удалось скрыться от преследователей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем ВАЗ-2105 в Барнауле после того, как он не остановился по требованию инспектора.

Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент-Барнаул», наряд ДПС пытался остановить подозрительный автомобиль еще в районе поселка Новомихайловка, но водитель даже не подумал остановиться. Напротив, он прибавил газу и продолжил движение в сторону города. Сотрудники ГИБДД бросились в погоню за нарушителем. Некоторые барнаульцы своими глазами видели момент погони в районе старой «Ленты».

Позже стало известно, что водителя задержать так и не удалось. Он бросил автомобиль на улице Взлетной около дома №7. После этого он убежал в неизвестном направлении. Очевидцы утверждают, что он был одет в белую куртку.

В настоящее время горожане активно обсуждают случившееся в комментариях к сообщению об инциденте.

– Почему так долго его гнали? Не дай бог он за такое расстояние мог кого-нибудь угробить, – написал Иван Пушкин.

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