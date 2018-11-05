2018-11-05T08:36:05+03:00
Происшествия

Девушка пострадала в жестком ДТП под Бийском

Известно, что дорогу не поделили два отечественных автомобиля
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Девушка пострадала в жестком ДТП под БийскомДевушка пострадала в жестком ДТП под БийскомФото: со страницы vk.com/barneos22
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Два отечественных автомобиля ВАЗ-2110 и ВАЗ-2107 не смогли разъехаться на алтайской трассе неподалеку от Бийска. Очевидцы сообщают, что дорожно-транспортное происшествие произошло за рекой у поста ГИБДД.

Более подробно об этом ДТП пишут в сообществе «Аварком Бийск». Очевидцы утверждают, что автомобили двигались во встреченном направлении. Неожиданно ВАЗ-2110 закрутило, и он врезался в ВАЗ-2107. В результате столкновения пострадала девушка, которая ехала в «семерке».

На фото, сделанных с места дорожно-транспортного происшествия видно, что у автомобиля ВАЗ-2110 сильно смяло заднюю часть. У ВАЗ-2107 заметно помят капот и разбито лобовое стекло.

Ранее мы писали, что еще одно серьезное ДТП в этот же день произошло так же недалеко от Бийска. После столкновения автомобилей ВАЗ-2115 и Toyota Vista по предварительной информации пострадали двое детей и трое взрослых.

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