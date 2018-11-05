2018-11-05T07:32:08+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» дважды обыграл на выезде команду «Тархан»

Алтайские волейболисты занимают восьмое место в турнирной таблице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Волейболисты барнаульского «Университета» провели очередные матчи в рамках чемпионата России, Высшей лиги «А». 3 и 4 ноября алтайская команда сыграла в Стерлитамаке с местным Тарханом.

В первой очной встрече в текущем сезоне «Университет» и «Тархан» подарили зрителю интригу, которая разрешилась в пятой решающей партии. На тай-брейке «студенты» показали более сконцентрированную игру, что привело их к успеху – 15:9.

Спустя сутки, команды провели повторную встречу. Начало первого сета складывалось в пользу хозяев площадки, однако «Университет» сумел переломить ситуацию, и выиграть в этой партии 25:21.

Во втором сете барнаульцы выглядели еще убедительнее, выиграв его со счетом 25:17. В третьей партии сильнее оказался «Тархан» – 25:21.

Команды вновь могли затянуть борьбу до тай-брейка, но в концовке четвертой партии «Университет» взял верх со счетом 25:23.

После двух побед барнаульцы сумели разместиться на восьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшие выходные 10 и 11 ноября «Университет» примет на своей площадке команду «Автомобилист» из Санкт-Петербурга.

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