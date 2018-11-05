2018-11-05T06:35:25+03:00
Происшествия

Двое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под Бийском

На трассе не смогли разъехаться ВАЗ-2115 и Toyota Vista
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Двое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под БийскомДвое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под БийскомФото: со страницы vk.com/incident_22
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Еще одно лобовое дорожно-транспортное происшествие произошло на алтайской трассе. Неподалеку от Бийска столкнулись ВАЗ-2115 и Toyota Vista. По неподтвержденной информации в аварии пострадали двое детей и трое взрослых.

Сообщение об этом ДТП появилось накануне, 4 ноября, в паблике «Инцидент-Барнаул». Известно, что машины столкнулись в районе села Малоенисейское. После удара иномарка улетела в кювет. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, ДПС и «скорая помощь».

В Госавтоинспекции по Алтайскому краю напоминают, что при гололедице и затрудненной видимости следует избегать поездок на дальние расстояния. Если непогода застала в пути, нужно максимально сбросить скорость, соблюдать дистанцию с впереди идущим автомобилем и не допускать выездов на встречную полосу движения. В любую погоду необходимо строго выполнять требования дорожных знаков.

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