5 Нояб. 06:35 2018-11-05T06:35:25+03:00

Двое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под Бийском Фото: со страницы vk.com/incident_22

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Еще одно лобовое дорожно-транспортное происшествие произошло на алтайской трассе. Неподалеку от Бийска столкнулись ВАЗ-2115 и Toyota Vista. По неподтвержденной информации в аварии пострадали двое детей и трое взрослых.

Сообщение об этом ДТП появилось накануне, 4 ноября, в паблике «Инцидент-Барнаул». Известно, что машины столкнулись в районе села Малоенисейское. После удара иномарка улетела в кювет. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, ДПС и «скорая помощь».

В Госавтоинспекции по Алтайскому краю напоминают, что при гололедице и затрудненной видимости следует избегать поездок на дальние расстояния. Если непогода застала в пути, нужно максимально сбросить скорость, соблюдать дистанцию с впереди идущим автомобилем и не допускать выездов на встречную полосу движения. В любую погоду необходимо строго выполнять требования дорожных знаков.