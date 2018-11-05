Продавец коровы из Бийска «подставил» знакомого на 10 тысяч рублей

5 Нояб. 05:30 2018-11-05T05:30:48+03:00

При этом мужчина даже не подозревал, что имеет дело с мошенниками

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Житель Бийска разместил объявление о продаже коровы. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который сказал, что готов купить животное. Деньги за корову он предложил перевести на карту продавца.

Как пишет «Алтайская правда», продавец коровы сообщил потенциальному покупателю данные карты. Поскольку на ней не оказалось денег, злоумышленник под предлогом того, что не смог перевести средства на эту карту, запросил данные другой банковской карты. Тогда незадачливый продавец сообщил данные банковской карты своей дочери, но и эта карта оказалась пуста.

При этом мошенник не сдавался. Он запросил данные другой банковской карты и в третий и в четвертый раз. В последнем случае продавцу коровы вызвался помочь его знакомый. В результате с его счета списали немногим более 10 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.