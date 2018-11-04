2018-11-04T19:21:37+03:00
Происшествия

Ревнивец жестоко убил соперника

Мужчина душил потерпевшего, бил обухом топора, резал ножом
САПОЖКОВА Александра
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в судФото: Олег УКЛАДОВ
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32-летнего жителя села Манжерок Республики Алтай обвиняют в убийстве на почве ревности.

Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, днем 19 августа мужчины распивали спиртные напитки в Горно-Алтайске в гостях у знакомой. И 34-летний мужчина приревновал свою бывшую сожительницу, хозяйку дома, к собутыльнику.

- В ходе конфликта злоумышленник стал душить соперника, повалил его на пол и обухом топора нанес не менее двух ударов по голове, а затем нанес ножом не менее одного удара в шею. В резкльтате потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Злоумышленник скрылся, однако на следующие сутки его местонахождение было установлено и он был задержан. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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