2018-11-04T12:23:19+03:00
Звезды

Шесть алтайских картин попали на выставку «Сокровища музеев России»

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Картина «Кочевье в горах» Григория Гуркина. Фото музея.Картина «Кочевье в горах» Григория Гуркина. Фото музея.
Изменить размер текста:

Шесть произведений из Алтайского края попали на выставку «Сокровища музеев России», которая открылась сегодня в Москве.

Это картины из фондов Государственного художественного музея края: «Голубой Алтай (Алтайские белки)» Андрея Никулина (1908 - 1910), «Бой русского брига с турецкими кораблями» Алексея Боголюбова (1857 год), «Две дамы на террасе» Константина Коровина (1911), «В степи» Павла Кузнецова (1912), «Могила над Волгой» Алексея Саврасова (1874) и «Кочевье в горах» Григория Гуркина (1920-е годы).

- Все в хорошем состоянии. По итогам выставки издадут каталог-альбом, который, предоставят и нашей библиотеке. Сотрудники музея присутствовали при распаковке произведений и передаче их специалистам московского Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Все расходы по выставке осуществляет этот музейно-выставочный центр, - сообщила директор художественного музея края Инна Галкина.

В правительстве края отметили, что в организационный комитет входит директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле