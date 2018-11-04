Шесть алтайских картин попали на выставку «Сокровища музеев России»

4 Нояб. 12:22 2018-11-04T12:23:19+03:00

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Шесть произведений из Алтайского края попали на выставку «Сокровища музеев России», которая открылась сегодня в Москве.

Это картины из фондов Государственного художественного музея края: «Голубой Алтай (Алтайские белки)» Андрея Никулина (1908 - 1910), «Бой русского брига с турецкими кораблями» Алексея Боголюбова (1857 год), «Две дамы на террасе» Константина Коровина (1911), «В степи» Павла Кузнецова (1912), «Могила над Волгой» Алексея Саврасова (1874) и «Кочевье в горах» Григория Гуркина (1920-е годы).

- Все в хорошем состоянии. По итогам выставки издадут каталог-альбом, который, предоставят и нашей библиотеке. Сотрудники музея присутствовали при распаковке произведений и передаче их специалистам московского Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Все расходы по выставке осуществляет этот музейно-выставочный центр, - сообщила директор художественного музея края Инна Галкина.

В правительстве края отметили, что в организационный комитет входит директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.