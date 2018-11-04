2018-11-04T11:04:20+03:00
Общество

С дорог Барнаула вывезли 2 600 кубометров снега

САПОЖКОВА Александра
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Ночью 4 ноября с дорог Барнаула вывезли 2 600 кубометров снега. Для антигололёдной обработки использовали 235 тонн песчано-соляной смеси.

- На очистку магистралей от снега было привлечено 83 единицы техники, - сообщает «Автодорстрой».

Днем 4 ноября на улицах краевого центра работают 59 единиц техники. Машины чистят дороги и вывозят снег. Также продолжается обработка дорог и тротуаров антигололедным реагентом.

В ночь на понедельник, 5 ноября, планируется вывести на уборку автодорог сто единиц техники, сообщают "Вести - Алтай".

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Снег и метель 4 ноября наблюдаются только в некоторых районах региона, но ветер, гололед и снежная каша на дорогах – практически повсеместно. Такая же погода будет и завтра, 5 ноября. Так что водитеям следует быть крайне внимательными, чтобы не повторился "ден жестянщика" (подробнее)

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