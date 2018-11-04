Пьяный селянин на ВАЗе сбил трех пешеходов

4 Нояб. 07:40 2018-11-04T08:02:25+03:00

Мужчина в алтайском селе не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло на улице Кирова в селе Крестьянка Мамонтовского района вечером 3 ноября, в 19.45.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно было установлено, что нетрезвый мужчина 1962 года рождения на автомобиле ВАЗ-2109 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил трех пешеходов на обочине.

- В результате молодой человек (1999 года рождения) и две девушка (2001 и 2000 годов рождения) получили повреждения. Госпитализация потребовалась только одной пострадавшей - ее увезли в Мамонтовскую Центральную районную больницу, - сообщили в полиции.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Читайте также:

Водитель погиб, врезавшись в дом

Пьяный капитан полиции врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5

«День жестянщика»: 26 машин столкнулись на Чуйском тракте под Барнаулом