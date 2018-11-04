Пьяный селянин на ВАЗе сбил трех пешеходов
ДТП произошло на улице Кирова в селе Крестьянка Мамонтовского района вечером 3 ноября, в 19.45.
Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно было установлено, что нетрезвый мужчина 1962 года рождения на автомобиле ВАЗ-2109 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил трех пешеходов на обочине.
- В результате молодой человек (1999 года рождения) и две девушка (2001 и 2000 годов рождения) получили повреждения. Госпитализация потребовалась только одной пострадавшей - ее увезли в Мамонтовскую Центральную районную больницу, - сообщили в полиции.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
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