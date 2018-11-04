Водитель погиб, врезавшись в дом

4 Нояб. 07:11 2018-11-04T07:11:56+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Бийске 4 ноября в 01 час 20 минут.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно установлено, что мужчина 1984 года рождения на автомобиле Honda Stream не справился с управлением и врезался в дом № 71 по улице Горно-Алтайской.

В результате водитель погиб на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Сейчас по факту сотрудники полиции проводят проверку.

Отмечается, что автомобилист был лишен права управления.

Напомним, 2 ноября поздним вечером в Бийске пьяный капитан полиции врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5. Он протаранил витрину торгового центра «Корзинка». Полицейский попытался скрыться с места аварии, но его задержал наряд ДПС. За рулем находился начальник ОИАЗ МУ МВД «Бийское» капитан полиции Юрий Шевченко. Видео аварии смотрите здесь.