2018-11-04T05:30:07+03:00
Экономика

Алтай стал лидером по поголовью кроликов в Сибири

По стране наш регион занимает четвертое место
САПОЖКОВА Александра
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КроликКроликФото: Илья КРЕЧЕТОВ
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Алтайский край стал лидером в Сибири по поголовью кроликов.

По данным Алтайкрайстата, за последние десять лет количество этих животных в нашем регионе увеличилось почти на шесть процентов. Летом 2016 года в хозяйствах края содержалось более 215 тысяч кроликов. Больше всего пушистых животных разводят аграрии в Родинском, Мамонтовском и Краснощековском районах. Так, во время последней Всероссийской сельхозпереписи там насчитали 7,2 тысяч, 7,8 и 8,5 тысяч кроликов соответсвенно, отмечает Алтайкрастат.

Что касается ситуации в целом по России, то Алтайский край занимает четвертое место. На первом месте находится Краснодарский край (438,8 тысяч голов), на втором – Ростовская область (325,2 тысяч), замыкает тройку лидеров Воронежская область (270,3 тысяч голов).

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