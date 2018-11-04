В Барнауле чуть не рухнула остановка

4 Нояб. 05:08 2018-11-04T07:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле на улице Взлетной, рядом с улицей Попова, покосилась остановка. Причиной стали сильные порывы ветра (напомним, накануне в столице края бушевала непогода) .

- Возможно, скоро упадет. Будьте внимательны! – написали горожане в паблике «Барнаул 22».

-Сейчас такие остановки делают - ни от ветра, ни от дождя не спасают, да при том ещё и хилые. Просто для того, чтобы показать - смотрите люди, вот здесь остановка, ждите свой транспорт – написал один из комментаторов.

Впрочем, остановку оперативно демонтировали, сообщили местные жители. Так что рухнуть она не успела.

- Хорошо, что сделали вовремя. Обычно ждем, пока рухнет, придавит кого-нибудь. Только потом начинаем копошиться, - отметила одна из жительниц Барнаула.

Напомним, накануне в Алтайском крае дул сильный ветер и шел снег. Из-за непогоды в городе произошла масса аварий. На сегодня, 4 ноября, штормпрогноза нет. Тем не менее, неблагоприятная погода сохраняется.