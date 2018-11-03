2018-11-03T17:03:57+03:00
Происшествия

Мальчика и женщину госпитализировали в больницу после ДТП на Алтае

Полиция проводит проверку
Дарья САВЕНКО
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло днем, 3 ноября, на 65-м км автодороги БарнаулПавловскРебриха.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На ней он столкнулся с «Ниссан-Кашкай», которым управляла 54-летняя женщина.

В результате ДТП 42-летняя пассажир ВАЗ получила телесные повреждения и была доставлена в Павловскую ЦРБ. Пассажир автомобиля «Ниссан-Кашкай», мальчик 2016 года рождения, госпитализирован в городскую больницу №1 города Барнаула.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Массовое ДТП произошло в субботу, 3 ноября, на 211-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» перед поворотом на Бийск со стороны Барнаула (подробнее).

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