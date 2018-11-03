Мальчика и женщину госпитализировали в больницу после ДТП на Алтае
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло днем, 3 ноября, на 65-м км автодороги Барнаул – Павловск – Ребриха.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На ней он столкнулся с «Ниссан-Кашкай», которым управляла 54-летняя женщина.
В результате ДТП 42-летняя пассажир ВАЗ получила телесные повреждения и была доставлена в Павловскую ЦРБ. Пассажир автомобиля «Ниссан-Кашкай», мальчик 2016 года рождения, госпитализирован в городскую больницу №1 города Барнаула.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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