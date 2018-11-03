2018-11-03T16:03:24+03:00
Общество

15,5 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю

Это на 2% выше эпидемического порога
Дарья САВЕНКО
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Это на 2% выше эпидемического порогаЭто на 2% выше эпидемического порогаФото: Дарья САВЕНКО
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В последнюю неделю октября в поликлиники Алтайского края с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 15,5 тысяч человек. Это на 2% выше эпидемического порога.

Как отмечают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, большинство заболевших – 70% – дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Закрытых школ и детсадов на территории региона также нет.

В этом году в Алтайский край поступило более 1 млн доз противогриппозной вакцины. Это позволит охватить прививками 45% населения края. По последним данным, против гриппа уже привито 645 тысяч человек за федеральный деньги, за личные, либо средства работодателя – 6 587 жителей региона.

Ведомство рекомендует регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, одеваться по погоде, полноценно питаться, употреблять витамины, а при появлении больного в семье сократить контакты с ним и по возможности изолировать его.

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