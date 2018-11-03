2018-11-04T07:58:46+03:00
Общество

В Алтайском крае начнет работу «горячая линия» по услугам такси

Позвонить может любой желающий
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Позвонить может любой желающийПозвонить может любой желающийФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

С понедельника, 5 ноября 2018 года, в Алтайском крае начнет работать «горячая линия» по вопросам работы такси и каршеринга.

Как сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, связано это с ростом числа обращений. С 5 ноября по 19 ноября специалисты проводят тематическое консультирование по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Консультация проводится по телефону 8 (3852) 50-40-61, по электронной почте: uk-centr4@altcge.ru, на сайте: http://www.altcge.ru, на личном приеме по адресу: город Барнаул, улица Пролетарская, 146 А, каб. 109 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 16:00.

Читайте также

Грязные руки и кишечная палочка: в Барнауле закрыли две точки с шаурмой

Алтайский Роспотребнадзор проверил в Барнауле четыре точки, где торговали шаурмой после того, как несколько жителей пожаловались на отравления. Самое неприятное, в 20 смывах (40%) с оборудования, кухонной посуды и инвентаря, а также с рук персонала обнаружены бактерии группы кишечной палочки. (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле