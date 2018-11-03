В Алтайском крае начнет работу «горячая линия» по услугам такси

3 Нояб. 15:43 2018-11-04T07:58:46+03:00

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С понедельника, 5 ноября 2018 года, в Алтайском крае начнет работать «горячая линия» по вопросам работы такси и каршеринга.

Как сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, связано это с ростом числа обращений. С 5 ноября по 19 ноября специалисты проводят тематическое консультирование по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Консультация проводится по телефону 8 (3852) 50-40-61, по электронной почте: uk-centr4@altcge.ru, на сайте: http://www.altcge.ru, на личном приеме по адресу: город Барнаул, улица Пролетарская, 146 А, каб. 109 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 16:00.

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