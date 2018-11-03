2018-11-03T15:03:25+03:00
Происшествия

Внимание, розыск: Девочку-подростка сбили в Барнауле

Это случилось во дворе дома по улице Челюскинцев
Дарья САВЕНКО
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Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло в пятницу, 2 ноября 2018 года, в 19:20 во дворе дома № 67 по улице Челюскинцев в Барнауле.

По данным ведомства, неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя сбил девочку 2004 года рождения. Неизвестный скрылся, не оказав подростку никакой помощи.

Людей, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по телефону розыска: 393-605 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

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