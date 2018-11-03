2018-11-03T14:14:56+03:00
Общество

Погода на 4 ноября 2018 года в Барнауле: метель и гололед

Синоптики рассказали о погоде на 4 ноября 2018 года в Барнауле
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Синоптики рассказали о погоде на 4 ноября 2018 года в БарнаулеСиноптики рассказали о погоде на 4 ноября 2018 года в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В субботу, 4 ноября 2018 года, в Барнауле ожидается ветреная погода со снегом.

Как сообщили синоптики, в краевой столице переменная облачность, временами снег, днем мокрый снег, ночью метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, ночью 7-12 порывы до 17 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до -2…-4.

По Алтайскому краю переменная облачность, ночью в большинстве, а днем в отдельных районах снег, днем с мокрым снегом, местами метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, ночью 7-12 м/с с усилением до 15-20 м/с, местами в восточных и юго-восточных районах порывы до 25 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 11-16 м/с. Ночью температура опустится до -3…-8 градусов, по северо-западу до -14, а днем поднимется до -4…+1 градус.

Дорожники, ГИБДД и МЧС обращаются к жителям Алтайского края с просьбой отложить дальние поездки.

Читайте также

«День жестянщика»: 26 машин столкнулись на Чуйском тракте под Барнаулом

Массовое ДТП произошло в субботу, 3 ноября, на 211-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» перед поворотом на Бийск со стороны Барнаула. Его участниками, по меньшей мере, стали 26 автомобилей (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле