Погода на 4 ноября 2018 года в Барнауле: метель и гололед

3 Нояб. 14:14 2018-11-03T14:14:56+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 4 ноября 2018 года в Барнауле Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 4 ноября 2018 года в Барнауле

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В субботу, 4 ноября 2018 года, в Барнауле ожидается ветреная погода со снегом.

Как сообщили синоптики, в краевой столице переменная облачность, временами снег, днем мокрый снег, ночью метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, ночью 7-12 порывы до 17 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до -2…-4.

По Алтайскому краю переменная облачность, ночью в большинстве, а днем в отдельных районах снег, днем с мокрым снегом, местами метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, ночью 7-12 м/с с усилением до 15-20 м/с, местами в восточных и юго-восточных районах порывы до 25 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 11-16 м/с. Ночью температура опустится до -3…-8 градусов, по северо-западу до -14, а днем поднимется до -4…+1 градус.

Дорожники, ГИБДД и МЧС обращаются к жителям Алтайского края с просьбой отложить дальние поездки.

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