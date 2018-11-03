2018-11-03T10:13:27+03:00
Политика

Виктор Томенко рассказал о новых кадрах правительства

Губернатор Алтайского края учитывал профессионализм в первую очередь
Дарья САВЕНКО
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал интервью программе «Вести Алтай» и рассказал о своей команде.

С приходом нового губернатора обновился состав правительства. Из прошлого состава остались на местах только семь человек. В настоящий момент число министров достигает 21 человека, вместо 17, что были раньше.

Как отметил Томенко, при принятии решений о структуре правительства, он ориентировался на то, чтобы она была ясной, точной и соответствующей федеральной структуре. Помимо этого, в первую очередь он учитывал профессионализм новых членов правительства.

- Я убежден в их порядочности честности и открытости, готовности самостоятельно отвечать за блок порученных им вопросов, - заметил губернатор.

Напомним, что министром культуры Алтайского края стала Елена Безрукова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края назначен Иван Гилев, министром природных ресурсов и экологии Алтайского края назначен Владимир Попрядухин, а министром сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

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