2018-11-03T08:30:13+03:00
Происшествия

Гулянка друзей закончилась поножовщиной в алтайском селе

Дарья САВЕНКО
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Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 летМужчине грозит лишение свободы на срок до 10 летФото: Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали мужчину, который ножом порезал руку своему знакомому. Инцидент произошел вечером 30 октября в селе Разумовка Родинского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчины весело распивали спиртное, однако не заметили, как алкоголь закончился. Тогда 35-летний гость стал требовать у хозяина дома деньги, чтобы сходить в магазин за добавкой. При этом, он угрожал ножом. В завязавшейся потасовке мужчина порезал знакомому руку, после чего ушел к себе домой. Тот, в свою очередь, вызвал сотрудников полиции.

Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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