В Бийске хулиган облил иномарку белой краской

3 Нояб. 07:04 2018-11-03T07:04:49+03:00

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Неизвестный облил белой краской вишневую Toyota Camry. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Автомобиль был припаркован на улице Советской в Бийске. На снимках видно, что вишневая Toyota Camry облита чем-то белым, предположительно, краской. Однако не исключено, что это - водоэмульсионка. Злоумышленник или злоумышленники не пожалели машину и испортили все части кузова: крышу, капот, двери. При этом банку из которой обливали машину, оставили около автомобиля.

В комментариях появились горожане, которые утверждали, что владелец авто - мужчина. А вот по какой причине его имущество подверглось порче, осталось загадкой. Многие посчитали, что это - месть.

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