2018-11-03T07:04:49+03:00
Происшествия

В Бийске хулиган облил иномарку белой краской

Многие посчитали, что это - месть
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Скриншот Barnaul22Скриншот Barnaul22
Изменить размер текста:

Неизвестный облил белой краской вишневую Toyota Camry. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Автомобиль был припаркован на улице Советской в Бийске. На снимках видно, что вишневая Toyota Camry облита чем-то белым, предположительно, краской. Однако не исключено, что это - водоэмульсионка. Злоумышленник или злоумышленники не пожалели машину и испортили все части кузова: крышу, капот, двери. При этом банку из которой обливали машину, оставили около автомобиля.

В комментариях появились горожане, которые утверждали, что владелец авто - мужчина. А вот по какой причине его имущество подверглось порче, осталось загадкой. Многие посчитали, что это - месть.

Читайте также

«Вкусное» угощение: Жительница Барнаула купила кекс с окурком

Жительница столицы Алтайского края купила необычное угощение к чаю. В мягком кексе она нашла окурок сигареты (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле