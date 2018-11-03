Праздник к нам приходит: Елка и горка появятся на Мало-Тобольской в Барнауле

3 Нояб. 06:02 2018-11-03T06:02:09+03:00

До Нового года осталось меньше двух месяцев Фото: Дарья САВЕНКО

До Нового года осталось меньше двух месяцев

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До главной ночи года осталось меньше двух месяцев, и Барнаул уже начал подготовку к этому празднику.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году помимо основной площадки – площади Сахарова, в Барнауле украсят пешеходную улицу Мало-Тобольскую. В планах – установка елки, ледовых фигур, устройство снежного городка, праздничной иллюминации. Снежный городок останется на Мало-Тобольской до конца зимы.

Напомним, что главная елка откроется на площади Сахарова 29 декабря. Также, по традиции, там построят снежный городок. Детальная концепция его оформления еще прорабатывается, но основные элементы останутся прежними – Дед Мороз, Снегурочка, символ наступающего года (свинья). Освещение останется в стиле прошлого года.

Потратить на снежный городок планируют порядка 8 млн рублей. Работать городок на площади Сахарова будет до 14 января, а 17-го планируется открыть движение транспорта по Социалистическому.