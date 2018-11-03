2018-11-03T04:22:15+03:00
Общество

Погода на 3 ноября 2018 года в Барнауле: метель и мокрый снег

Синоптики рассказали о погоде на 3 ноября 2018 года в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Синоптики рассказали о погоде на 3 ноября 2018 года в БарнаулеСиноптики рассказали о погоде на 3 ноября 2018 года в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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В субботу, 3 ноября 2018 года, в Барнауле ожидается метель с мокрым снегом.

Как сообщили синоптики, сутки 3 ноября и в первой половине ночи 4-го в Алтайском крае ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильный снег, метель, а также гололедные явления. Прогнозируется усиление ветра от 15 до 25 м/с. Температура по краю поднимется днем до -3…+2 градусов.

В Барнауле облачно, снег, мокрый снег, днем временами сильный, метель, гололедные явления. Ветер юго-западный, 12-17 м/с. Температура воздуха не поднимется днем выше нуля.

Из-за погодных условий на дорогах возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Первомайском, Троицком и Косихинском районах, А-322 в Алейском, Шипуновском и Калманском районах, на автодорогах местного значения в Змеиногорском районе.

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