2 Нояб. 15:21 2018-11-03T14:23:25+03:00

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Двух барнаульцев будут судить за подпольную организацию азартных игр. В июне 2017 года 42-летний мужчина снял помещение в Барнауле, чтобы открыть там игорный клуб, нашел 34-летнего крупье для игры в покер.

Вместе они открыли заведение по игре в покер, вскоре на них вышли оперативники.

- В ходе предварительного следствия под неопровержимостью собранных доказательств мужчины полностью признали вину в содеянном. Кроме того, сам организатор азартных игр ранее привлекался к уголовной ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве, - сообщает краевой следственный комитет.

Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору). На дня дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.