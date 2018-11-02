2018-11-03T14:23:25+03:00
Общество

Двух барнаульцев будут судить за подпольную организацию азартных игр

Иван ОЛЕКСЮК
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Сам организатор азартных игр ранее привлекался к уголовной ответственности.Сам организатор азартных игр ранее привлекался к уголовной ответственности.Фото: Дарья САВЕНКО
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Двух барнаульцев будут судить за подпольную организацию азартных игр. В июне 2017 года 42-летний мужчина снял помещение в Барнауле, чтобы открыть там игорный клуб, нашел 34-летнего крупье для игры в покер.

Вместе они открыли заведение по игре в покер, вскоре на них вышли оперативники.

- В ходе предварительного следствия под неопровержимостью собранных доказательств мужчины полностью признали вину в содеянном. Кроме того, сам организатор азартных игр ранее привлекался к уголовной ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве, - сообщает краевой следственный комитет.

Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору). На дня дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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