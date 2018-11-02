2018-11-02T14:54:56+03:00
Общество

Полиция отказалась расследовать убийство таксы Жужи

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Скрин со страниц петицииСкрин со страниц петицииФото: change.org
Изменить размер текста:

Жители Алтайского края собирают подписи, требуя наказать мужчину из Камня-на-Оби за убийство собаки. Как следует из текста обращения, все произошло еще в конце августа.

- После инцидента в полицию поступило заявление от хозяйки убиенной таксы. В результате рассмотрения материалов в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления. После рассмотрения отказного материала в прокуратуре, он вернулся в полицию, но с единственным замечанием — выделить факт незаконного проникновения в жилище. То есть, бесславная смерть таксы Жужи оказалась вне юридической оценки, - сообщают составители.

Как сообщают «Каменские известия», собака принадлежала 88-летней жительнице. Такса жила у нее порядка трех лет. Пенсионерка никогда не держала ее на привязи, по ее словам, животное вело себя спокойно и на людей не бросалось. В августе пожилая женщина отправилась за водой вместе с собакой, которую окружили дети, на одного из них она «огрызнулась». Спустя какое-то время в дом к пенсионерке вломился разъяренный сосед, который за случай с ребенком и расправился с животным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле