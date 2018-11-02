Полиция отказалась расследовать убийство таксы Жужи

2 Нояб. 14:42 2018-11-02T14:54:56+03:00

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Жители Алтайского края собирают подписи, требуя наказать мужчину из Камня-на-Оби за убийство собаки. Как следует из текста обращения, все произошло еще в конце августа.

- После инцидента в полицию поступило заявление от хозяйки убиенной таксы. В результате рассмотрения материалов в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления. После рассмотрения отказного материала в прокуратуре, он вернулся в полицию, но с единственным замечанием — выделить факт незаконного проникновения в жилище. То есть, бесславная смерть таксы Жужи оказалась вне юридической оценки, - сообщают составители.

Как сообщают «Каменские известия», собака принадлежала 88-летней жительнице. Такса жила у нее порядка трех лет. Пенсионерка никогда не держала ее на привязи, по ее словам, животное вело себя спокойно и на людей не бросалось. В августе пожилая женщина отправилась за водой вместе с собакой, которую окружили дети, на одного из них она «огрызнулась». Спустя какое-то время в дом к пенсионерке вломился разъяренный сосед, который за случай с ребенком и расправился с животным.