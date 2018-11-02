Алтайского депутата подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

2 Нояб. 13:16 2018-11-03T14:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Представителя одного из сельских собраний депутатов Рубцовского района подозревают в фиктивной постановке на учет четырех иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, по версии следствия в августе 2018 года подозреваемая направила в полицию уведомление о прибытии четырех граждан Республики Узбекистан для постановки на миграционный учет. По документам женщина указала, что гости из зарубежного государства будут проживать в ее доме, но по факту этого не произошло.

Таким образом, подозреваемая лишила правоохранителей возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного учета и их передвижением по территории России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.