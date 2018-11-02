2018-11-02T13:03:06+03:00
Происшествия

Житель Горно-Алтайска спрятал тело женщины под полом веранды

Он убил собутыльницу ударами кулака в грудь
САПОЖКОВА Александра
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29-летнего жителя Горно-Алтайска обвиняют в убийстве знакомой по неосторожности.

Как установило следствие, вечером 26 апреля он распивал у себя дома спиртные напитки с 35-летней жительницей Улаганского района, с которой познакомился накануне.

- В какой-то момент между ними разразился конфликт, и хозяин нанес гостье удары кулаком в грудь. Это стало причиной асфиксии, от которой женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в Следственном управлении СК по Республике Алтай.

Испугавшись, злоумышленник укутал тело в покрывало, вскрыл пол на веранде и закопал там убитую. С заявлением об исчезновении в полицию обратились родственники жертвы.

Дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передано суд.

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