Житель Горно-Алтайска спрятал тело женщины под полом веранды
29-летнего жителя Горно-Алтайска обвиняют в убийстве знакомой по неосторожности.
Как установило следствие, вечером 26 апреля он распивал у себя дома спиртные напитки с 35-летней жительницей Улаганского района, с которой познакомился накануне.
- В какой-то момент между ними разразился конфликт, и хозяин нанес гостье удары кулаком в грудь. Это стало причиной асфиксии, от которой женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в Следственном управлении СК по Республике Алтай.
Испугавшись, злоумышленник укутал тело в покрывало, вскрыл пол на веранде и закопал там убитую. С заявлением об исчезновении в полицию обратились родственники жертвы.
Дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передано суд.
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