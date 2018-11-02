Житель Тальменки поругался с женой и исчез

2 Нояб. 12:50 2018-11-02T12:51:02+03:00

Больше недели он не выходит на связь

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В Алтайском крае разыскивают жителя поселка Тальменка Тальменского района Романа Сободу.

Как сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», 30-летний мужчина ушел из дома в прошлую среду, 24 октября, и с тех пор на связь не выходил. Одет он был в черный пуховик, синие джинсы и черные калоши. Его рост 180 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие. С собой у Романа была черная спортивная сумка.

В социальных сетях знакомый Романа написал, что накануне своего исчезновения он поругался с супругой.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-(800)-700-54-52 или 112.

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