2 Нояб. 12:07 2018-11-02T12:07:42+03:00

На Алтае осудили насильника, который напал на девушку и 10-летнюю девочку Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

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27-летнего жителя Горно-Алтайска отправили в колонию за насилие над девушкой и ребенком.

Как сообщили в региональном СУСКе, 4 ноября 2017 года ранним утром на улице Чорос-Гуркина (на автобусной остановке вблизи ТЦ «Байтерек») мужчина напал на девушку. Он насильно удерживал ее и трогал руками за интимные места. А через три недели, 27 ноября около 8-9 часов, в районе улицы Шебалинской республиканской столицы в его поле зрения попала 10-летняя девочка.

- Тогда личность подозреваемого была установлена оперативно, - рассказывают в ведомстве. - Однако злоумышленник выехал за пределы региона и был объявлен в международный розыск. В январе этого года местонахождение мужчины было установлено – он был в Москве. Его заключили под стражу и этапировали в Республику.

Несмотря на то, что обвиняемый вину не признал, оба эпизода удалось доказать. Его осудили по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.